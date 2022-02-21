Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuşadası ilçesinde yapmis olduğu bir operasyonda Mehmet Ç. isimli şahsın aracı ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine zulalanmis 3 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.