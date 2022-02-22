Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

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Aydın’da bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülüm sağanak yağışların Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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