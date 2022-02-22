Aydın’da sahte çek operasyonu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

İnşaat malzemeleri satışı yapan firmalardan sahte çek kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik aralarından Aydın’ın da bulunduğu Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Denizli’de inşaat malzemesi satışı yapan firmalardan sahte çek vererek almış oldukları malzemeleri, suç organizasyonuna dahil olan hurdacılar aracılığı ile paraya çeviren çete için polis ekipleri düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin mal alışı için pazarlık yaptıkları esnada karşılığı olan gerçek çek fotoğraflarını kullandıkları, alış veriş esnasında ise algı yanılması oluşturmak suretiyle sahte olan fiziki çek kullanarak dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul illerinde bulunan 6 ikamet ve 2 işyerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

“Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.