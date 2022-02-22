Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ağırladı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, yeni seçilen yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, Başkan Çerçioğlu’nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kendilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Özmen ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.