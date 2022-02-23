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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın Sultanları yarı final maçına çıkacak

İHA

CEV Challenge Cup'ta sergilediği performans ile yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final bileti almak için sahaya çıkacak.

Aydın’ın Sultanları yarı final maçına çıkacak

CEV Challenge Cup’ta sergilediği performans ile yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final bileti almak için sahaya çıkacak.

CEV Challenge Cup’ta çeyrek finalde karşılaştığı Romanya temsilcisi CSM Lugoj’u turnuvanın dışına iterek yarı finale yükselen Aydın'ın Sultanları, şimdi ise final bileti almak için sahaya çıkıyor. Çeyrek finaldeki 2 maçını da 32'lik skorlarla kazanmasını bilen Aydın’ın Sultanları, yarın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda rakibi İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi ağırlayacak.

Kritik maç öncesinde çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor yönetimi ise “Ülkemizi Cev Challenge Cup turnuvasında temsil eden sultanlarımız yarı final mücadelesine çıkıyor. Bu çok önemli mücadelede bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Haydi salonu sallayalım” diyerek tüm Aydınlıları maça davet etti.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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