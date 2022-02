Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği

Üretimin desteklenmesi için kırsal kalkınma projeleriyle üretici odaklı projeler geliştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak sürdürdüğü ve küçük aile işletmelerini üretimde tutmayı amaçlayan Büyükbaş Hayvan Yem Desteği projesine devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 baş ve altında büyükbaş besleyen küçük aile işletmelerine, Büyükşehir’in iştiraki olan ve Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem’in besi veya süt yemleriyle destekte bulunuluyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede dağıtımlar, üreticiler için merkezi bir nokta belirlenerek kendi mahallelerinde yapılıyor. Germencik ve İncirliova ilçelerindeki dağıtımı yapılan yem desteği üreticilerin yüzünü güldürürken, dayanışmanın verdiği güçlü duyguyu da hissetmelerini sağlıyor.



Yem desteğinden Halk Ege Et marketlerinin raflarına uzanan bir destek

Fiyatlarındaki artışın küçük ölçekli üreticileri çok etkilediğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Birçok küçük üretici bu süreci sürdürülebilir bulmadığı için hayvanlarını satarak ya da azaltarak üretimden çekiliyor. Bu hem o vatandaşlarımızı, hem de ekonomik ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen tüketicileri çıkmaza sürüklüyor. Üretici ve tüketiciyi bu çıkmazdan kurtarmalıyız. Yem desteğinden başlayıp, ürünlerin Halk Ege Et marketlerimizin raflarına uzanan yolculuğunda üreticimizin yanında olacak örnek çalışma yapıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle kırsal kalkınmaya desteğimizi her zaman sürdürdük ve buna devam edeceğiz” dedi.



“Özlem Başkanımız bizi unutmadı”

Yem Desteği projesinin faydalı olduğunu belirterek Başkan Çerçioğlu’nun üreticiye verdiği desteğin önemine vurgu yapan Şadiye Uysal, “Üretsinler ve geliştirsinler diye milleti destekliyor. 1 ay bile yetse fayda faydadır. Özlem Başkanımız bizi unutmadı yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kadının kadını desteklemesi lazım. Allah yardımcısı olsun. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Bizim için çok büyük bir fayda”

Yem fiyatlarındaki artışın yüksek olduğuna dikkat çeken Cihan Dirik, “Yem ve saman almakta sıkıntı çekiyoruz, pahalılaştı. Şuan aldığımız yemin fiyat listesi yerinde durmuyor.” ifadelerini kullandı. Aldıkları destekten dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden dirik, “Bu bizim için çok büyük bir fayda. Böyle bir zamanda yanımızda durduğu için Allah razı olsun” dedi.



“Her şey pahalı köy hayatı bitmek üzere”

Başkan Özlem Çerçioğlu’nu ve projelerini desteklediklerini belirten Gülcan Burak, hayat pahalılığından şikayet ederek köy hayatının bitme noktasına geldiğini belirterek, “Hayvan bakmak zorlaştı, saman pahalı yem pahalı, hayvancılığı bırakmak üzereyiz. Mazot ve gübre pahalı, pahalı olunca ekemiyoruz ve hazırdan yedirmek zorunda kalıyoruz. Hepsini satmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim, direnmeye çalışıyoruz. Köy hayatı bitti, bitmek üzere her şey pahalı” dedi.



“Bizleri arayıp bulduğuna göre ne mutlu”

Aldıkları hizmetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Halil İbrahim Uysal, “Bizleri arayıp bulduğuna göre ne mutlu. Belediye başkanından çok memnunuz. Hayvanlarınıza bakın, aç kalmasın diye verdi” şeklinde konuştu.



“Hayvanları satmak zorunda kalıyoruz”

Yem fiyatlardaki dalgalanmadan dolayı zorlandıklarını belirten Mehmet Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı;

“Bu şekilde giderse hayvancılık bitiyor. Yemler pahalı, kırsal yerde bir şey yetiştiremiyoruz mecbur hayvanları satmak zorunda kalıyoruz. Yem ve hayat pahalı olduğundan oğlum sattı. Desteklemenin artması lazım, belki bu şekilde işler yürür. Başkanımız yem gönderdi, aldık ve mutlu olduk. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim."



Karagözler Mahalle Muhtarı Mehmet Demiray köylerinde eskiden herkesin hayvancılık yaptığını ancak maliyetlerden dolayı artık yarıya kadar düştüğünü belirtti. Üreticilere verilen destek hakkında konuşan Muhtar Demiray, “Yem fiyatlarının arttığı bir dönemde yapılan destek için Özlem Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



Şirindere Mahalle Muhtarı Muharrem Efe yem desteğini güzel bir proje olduğunu ve her desteğin önemli olduğunu altını çizerek “Vatandaş şuan yem fiyatlarında mağdur, yaraya merhem oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

