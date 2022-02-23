Komando eğitimi için değil, ekmek parası için tırmanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komando eğitimi için değil, ekmek parası için tırmanıyorlar

İHA

Komando eğitimi için değil, ekmek parası için tırmanıyorlar

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığında hasat başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta kedi gibi tırmanıyor.

Son yıllarda Aydın’da dağlık alanlarda sıkça dikilip yetiştirilmeye başlanan çam fıstığı hem çiftçilerin hem de işçilerin yüzünü güldürüyor. Toptan olarak kilosu 650 TL’den satılan fıstık çamlarının bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken yaklaşık 3035 metre yüksekliğe sahip çam ağaçlarının tepesinde bulunan kozalakları toplamak da oldukça zor ve tehlikeli. İşçilerin maharetli bir şekilde metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanışları ise görenleri şaşırtıyor.

Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığının ülke ekonomisine kazandırılması için metrelerce yükseklikteki çam ağaçlarına tırmanan toplama işçileri günlük 400 TL yevmiye ile hayatlarını tehlikeye atıyor. Toplama sırasında düşenlerin büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiğini ifade eden işçiler ekmek parası için yine de bu işi yaptıklarını söylediler.

Sezon öncesi komandolar gibi eğitim yaptıklarını ve çocukluklarından bu yana da ağaca tırmandıkları için sorun yaşamadıklarını belirten 34 yaşındaki kozalak işçisi Semih Aygün; “Burada çam fıstığı olarak bilinen kozalakları topluyoruz. Bunun için çocukluktan yetişmeniz, görmeniz lazım, reflekslerinizin gelişmesi lazım. Her şeyden önemlisi yükseklik korkunuzun olmaması lazım. Çünkü sabit durmuyoruz, devamlı gezmeniz lazım ağacın başında. Çok büyük bir ölüm tehlikesi var. Her an ölümle burun burunayız yani. Yaklaşık 3040 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıyoruz. Günlük 400 lira kazanıyoruz. Bizim gelir kaynağımız bu. Ölüm tehlikesi var. Her sene maalesef bir kaç tane oluyor. Toplamazsak olmuyor. Bizim gelir kaynağımız” dedi.

“Dünyada en kaliteli künarlar burada yetişiyor”
Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Mersinbelen Muhtarı ve çam fıstığı üreticisi Mustafa Tosun; “Burada çam fıstığı topluyoruz. Kozalak topluyoruz yani. Zor bir ürün. İşlemesi çok zor. Allah hata kaza vermesin, bizim işimiz mesleğimiz bu. Kozalak şeklinde mahsulü topluyoruz çamlardan. Bu bizim mesleğimiz. İklim kurak gittiğinde verim düşüyor. Yağmuru, karı çok sever bu ürün. Bu sene iyi kış oldu, geçen sene biraz kurak gitti. O sebeple bu sene mahsul biraz sıkıntılı, rekolte düştü. Onun dışında sinekle mücadele ediyoruz. Haziran ayında ilaçlama yaparız. Budaması ve imarını yapıyoruz. Bakım yapmazsan, mahsul alamazsın. Bizim atadan dedeye bizim mesleğimiz bu. Bu Mazon Bölgesi’nde varoluş sebebimiz. Dünyada bizim ürünümüz en kaliteli. Coğrafi işaret alması lazım. Yağ, aroma ve kalite oranı en iyi mahsul bizde. Kıt bir ürün olduğu için her yerde yetişmiyor. Kıymetli bir ürün. Künarın fiyatı şu aralar iyi. Ağaçtan topladığımız kozalak şeklinde kilosu 1015 TL arası, kabuklu künarın kilosu 100150 TL, iç künar yani işlenmiş hazır künar ise 500600 TL arası satılıyor. Kabuğundan da faydalanırız. Kaloriferlerde yanar. Aslında her şeyi faydalı bunun” dedi.

“Korkak olursanız bu işi yapamazsınız”
Hiçbir mahsulün çam fıstığı kadar para etmediğini ifade eden çam fıstığı üreticisi Mehmet Şahin ise “Ağacı ilaçlıyoruz, 3 sene sonra bir daha tohur yani kozalak oluyor. Yani bu ağacın üzerinde 4 senelik tohurlar var. Allah bereket versin, güzel para ediyor. Dünyada bunun üzerine başka bir ürün tanımıyorum. O kadar değerli. Hiçbir mahsul bu kadar para etmiyor. Altınla yarışıyor. Bizim elimizden 600700 TL arası çıkıyor. Alıcı kaça alıyor bilmiyorum artık. İşçilik zor. Her sene kazalar, ölümler oluyor. Bu sene olmadı çok şükür. Eskiden daha da zordu hasat yapmak. Ağaç çengeller ile tırmanarak toplamaya çalışıyorduk. Şimdi eskiye nazaran daha kolay. Ben bu işi kendimi bildiğimden beri yapıyorum. 10 yaşlarımda başladım. Profesyonelce çalışıyordum kendim. Şimdi yaşlandık, 70 yaşına vardık. Artık parayla gençlere yaptırıyoruz. Bunu da her genç yapamaz. Biraz kabiliyet ve cesaret lazım. Korkak olduğun zaman bu işi yapamazsın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç kız falcının tacizine uğradı
YEREL HABERLER Genç kız falcının tacizine uğradı
Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu
YEREL HABERLER Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına ...
Didim'de balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Didim'de balıkçılar denetlendi
Aydın voleybolda Avrupa'da yarı final sınavında
YEREL HABERLER Aydın voleybolda Avrupa'da yarı final sınavında
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem ...
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine ...
Nazilli'de 'Mobil Vezne' dönemi başladı
YEREL HABERLER Nazilli'de 'Mobil Vezne' dönemi başladı
Aydın’ın Sultanları yarı final maçına çıkacak
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları yarı final maçına çıkacak
Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü şehit aileleri ...
Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi
YEREL HABERLER Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı ...
Kuşadası'na spor tesisi gibi park
YEREL HABERLER Kuşadası'na spor tesisi gibi park
Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak ...
Kuşadası’nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti
ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak
YEREL HABERLER ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi “Otizmli Çocuklar Mehter Takımı” kurdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi “Otizmli Çocuklar Mehter ...
Başak Anadolu Lisesi, projesiyle Türkiye dokuzuncusu oldu
YEREL HABERLER Başak Anadolu Lisesi, projesiyle Türkiye dokuzuncusu ...
Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ...
Nazilli’deki kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Nazilli’deki kaza ucuz atlatıldı
Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Fenomen olan şahin, özgürlüğe kanat açtı
YEREL HABERLER Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Fenomen ...
Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti
"Memleketimin Renkleri 2" sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde
YEREL HABERLER "Memleketimin Renkleri 2" sergisi İbramaki Sanat ...
Nazilli’de şüpheli şahıs uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de şüpheli şahıs uygulaması yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.