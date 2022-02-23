Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

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Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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