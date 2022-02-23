Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü

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Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin’i ve beraberindeki heyeti, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Cihan Can ve Mustafa Akdam ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, bu yıl 33’üncüsü kutlanan Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası heyetine bilgilendirmede bulundu. Şahin, Vergi Haftası kutlamaları ile verginin öneminin tüm topluma benimsetildiğini ve bununla birlikte vergi ödeme alışkanlığının kamuoyuna kazandırılmasını amaçladıklarını ifade ederek günümüz teknolojileriyle mükelleflere birçok kolaylığında sağlandığını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kamu gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergilerin, kamuoyuna sunulan hizmet giderlerinin karşılanmasında devletimizin en önemli gelir kaynağı olduğunu, ülkemiz ekonomisinin kalkınmasında önemli katkı sağladığını ifade ederek Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin’e ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

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