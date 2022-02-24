Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralanırken, polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.



Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu Çevre Bulvarı’ndan karşıya geçmek isteyen 09 ADY 320 plakalı motosiklete, Muğla Bulvarı’ndan Efeler istikametine giden plakası alınamayan ve iddialara göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet üzerindeki U.K. ve eşi yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaralanan U.K. ve eşinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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