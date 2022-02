Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek ve hasta bezi desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara on binlerce bebek ve hasta bezi dağıtımını gerçekleştirdi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı sağlayan sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda insan odaklı hizmetlerini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım destekleri kapsamında birçok ihtiyaç sahibi aileye hasta bezi ve çocuk bezi desteğinde bulunuyor.



Uzman ekipleri ile uzun yıllardır hasta bakım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, gelen başvurular ve tespit çalışmaları sonucunda belirlenen vatandaşlara bugüne kadar 50 binden fazla hasta bezi desteğinde bulundu. Son zamanlarda sosyal yardım başvurularındaki artış ile birlikte özellikle çocuklu ailelerden de bez talebi de gittikçe artıyor. Ekonomik sıkışıklıktan çocukların etkilenmemesi ve ailelerin kendini yalnız hissetmemesi için Başkan Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda talepleri hızla karşılayan Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ailelere kapı kapı ulaşarak 15 bine yakın çocuk bezinin dağıtımı gerçekleştirdi. Bu destek kapsamında yeni doğan ve 6 yaş arasındaki bebeklerin farklı numaralardaki bebek bezleri, düzenli olarak ailelere teslim ediliyor.



"On binlerce hasta ve bebek bezini ailelerimize ulaştırdık"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma için olduklarını belirterek, “Toplumun temel taşı olan aileler, kendi içlerindeki dayanışma ve yardımlaşma ile ayakta kalır. Biz de vatandaşlarımız ile bir aile olarak daima yanlarında olduk. Bu ailenin en yeni üyeleri olan bebeklerimizin, içinde bulunulan ekonomik sorunlardan etkilenmemesi gerekiyor. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyan hastalarımızın en temel gereksinimlerinden mahrum kalmaması gerekiyor. İletişim merkezimize gelen talepler maalesef ki vatandaşlarımızın artık en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösteriyor. Hasta ve bebek bezi talebinde artış yaşanıyor. Bugüne kadar on binlerce hasta ve bebek bezini ailelerimize ulaştırdık. Bu desteği sürdüreceğiz. Aydın’da hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.