Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek ve hasta bezi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek ve hasta bezi desteği

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek ve hasta bezi desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara on binlerce bebek ve hasta bezi dağıtımını gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı sağlayan sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda insan odaklı hizmetlerini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım destekleri kapsamında birçok ihtiyaç sahibi aileye hasta bezi ve çocuk bezi desteğinde bulunuyor.

Uzman ekipleri ile uzun yıllardır hasta bakım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, gelen başvurular ve tespit çalışmaları sonucunda belirlenen vatandaşlara bugüne kadar 50 binden fazla hasta bezi desteğinde bulundu. Son zamanlarda sosyal yardım başvurularındaki artış ile birlikte özellikle çocuklu ailelerden de bez talebi de gittikçe artıyor. Ekonomik sıkışıklıktan çocukların etkilenmemesi ve ailelerin kendini yalnız hissetmemesi için Başkan Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda talepleri hızla karşılayan Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ailelere kapı kapı ulaşarak 15 bine yakın çocuk bezinin dağıtımı gerçekleştirdi. Bu destek kapsamında yeni doğan ve 6 yaş arasındaki bebeklerin farklı numaralardaki bebek bezleri, düzenli olarak ailelere teslim ediliyor.

"On binlerce hasta ve bebek bezini ailelerimize ulaştırdık"
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma için olduklarını belirterek, “Toplumun temel taşı olan aileler, kendi içlerindeki dayanışma ve yardımlaşma ile ayakta kalır. Biz de vatandaşlarımız ile bir aile olarak daima yanlarında olduk. Bu ailenin en yeni üyeleri olan bebeklerimizin, içinde bulunulan ekonomik sorunlardan etkilenmemesi gerekiyor. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyan hastalarımızın en temel gereksinimlerinden mahrum kalmaması gerekiyor. İletişim merkezimize gelen talepler maalesef ki vatandaşlarımızın artık en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösteriyor. Hasta ve bebek bezi talebinde artış yaşanıyor. Bugüne kadar on binlerce hasta ve bebek bezini ailelerimize ulaştırdık. Bu desteği sürdüreceğiz. Aydın’da hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
YEREL HABERLER Aydın’daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 ...
KUTO’da Kruvaziyer Turizmi Toplantısı'ndan müjdeli haberler Gemiler artık uğrayıp gitmeyecek, kalıp gidecek
YEREL HABERLER KUTO’da Kruvaziyer Turizmi Toplantısı'ndan müjdeli ...
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Bakış; "Mobilya sektöründe iç pazar daralıyor"
YEREL HABERLER AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Bakış; "Mobilya sektöründe ...
Kuşadası kruvaziyerde ‘home port’ oluyor
YEREL HABERLER Kuşadası kruvaziyerde ‘home port’ oluyor
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür ...
Buharkent Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor
YEREL HABERLER Buharkent Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor
MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı
YEREL HABERLER MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı
Didim'de 7 ay önce denize girdi, Yunanistan kıyısında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Didim'de 7 ay önce denize girdi, Yunanistan kıyısında ...
Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Annesi tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Annesi tarafından ölü bulundu
Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu
YEREL HABERLER Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeni ...
Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar gördü
YEREL HABERLER Çiftliğin damında yangın çıktı zirai aletler zarar ...
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret ...
Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile ...
Başkan Atabay’ın can dostlar için yeni projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Başkan Atabay’ın can dostlar için yeni projesi hayata ...
Başkan Günel, "Yönümüzü dünyaya çevirdik"
YEREL HABERLER Başkan Günel, "Yönümüzü dünyaya çevirdik"
Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Kablo hırsızları JASAT’ın çalışması ile yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları JASAT’ın çalışması ile yakalandı
Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı
YEREL HABERLER Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı
Söke’de ‘Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Söke’de ‘Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı
Komando eğitimi için değil, ekmek parası için tırmanıyorlar
YEREL HABERLER Komando eğitimi için değil, ekmek parası için ...
Genç kız falcının tacizine uğradı
YEREL HABERLER Genç kız falcının tacizine uğradı
Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu
YEREL HABERLER Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına ...
Didim'de balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Didim'de balıkçılar denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.