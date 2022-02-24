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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın demir yumruklarına konvoylu karşılama

İHA

Aydın’ın demir yumruklarına konvoylu karşılama

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Aydınlı demir yumruklar ile Aydın’a döndü. Avrupa şampiyonu olan milli sporcular konvoy ve konfetilerle karşılandı.

13 20 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen ve 38 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Muaythai Avrupa Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Aydınlı milli sporculardan Fadime Özkan, Üst Genç kategori 45 kilogram sıklette Rus rakibini 30 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Alt Genç kategori 54 kilogramda mücadele eden milli sporcu Elif Hayriye Yılmaz ise Finlandiyalı rakibini nakavt ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Polonyalı rakibine 2 1 kaybeden Yılmaz ise Avrupa üçüncüsü oldu.
Şampiyonluklarla Aydın’a dönen milli sporcular ile milli sporcular ve şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev alan Murat Kaya, sevenleri ve takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun bir konvoyun ardından meşaleler, konfetilerle salonlarına giden milliler, pasta keserek başarılarını kutladı.

Aydın’a ilkleri getirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Murat Kaya; “Sporcularımla gurur duyuyorum. Her zaman bize maddi manevi destek olan Aydın Valiliğimiz, Efeler Kaymakamlığımız, Efeler Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Efeler Halk Eğitim Merkezimiz, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Spor Bilimleri Fakültesindeki kıymetli hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Basın mensuplarına da sesimiz olduğunuz başarımızı her zaman duyurduğumuz için Türk sporu adına minnettarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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