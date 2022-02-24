Başkan Atabay, Atatürk'ün sözünü hatırlatarak savaşa karşı çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından bir mesaj yayımlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini hatırlatarak, "savaşa hayır" dedi.
RusyaUkrayna arasında bir süredir yaşanan krizin ardından korkulan oldu. Rusya, günün erken saatlerinde Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Tüm dünyada endişe ile takip edilen operasyon sürerken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay bir sağduyu mesajı yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüne yer veren Başkan Atabay, "Masumların öldüğü hiçbir savaşın kazananı yoktur. Savaşa hayır. Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.