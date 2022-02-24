Aydın Büyükşehir Belediyespor - Savino Del Bene Scandicci: 2-3

AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Tomislav Popovic (xx) (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (xx) (Azerbaycan)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xxx), Güldeniz (x), Stevenson (xx), Aslıhan (x), Eylül (x), Melis (x), Emine (x), Duygu (x)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti (xxx), Lippmann (xxx), Sorokaite (xxx), Silva Correa (xx), Malinov (xx), Pereira (xx), Castillo (xxx), Antropova (xxx), Camera (xx), Angeloni (xx), Lubian (xx)
SETLER: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15
SÜRE: 140 dakika (26', 33', 29', 32', 20')
Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası Yarı Final ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-23, 25-22, 18-25 ve 10-15´lik skorlarla sona erdi. Yarı final eşleşmesinde rövanş mücadelesi 2 Mart tarihinde İtalya´da oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2022-02-24 21:46:08
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