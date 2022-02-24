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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın Sultanları’nın final umudu rövanşa kaldı

İHA

Aydın’ın Sultanları’nın final umudu rövanşa kaldı

CEV Challenge Cup’ta başarılı bir grafik çizerek yarı finale yükselen Aydın’ın Sultanları, İtalyan rakibi Savino Del Bene Scandicci’ye 32 yenilirken, final umudu da rövanş maçına kaldı.
CEV Challenge Cup’ta çeyrek finalde karşılaştığı Romanya temsilcisi CSM Lugoj’u turnuvanın dışına iterek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, evinde yarı final maçına çıktı. İtalyan rakibi Savino Del Bene Scandicci’yi ağırlayan Aydın’ın Sultanları, çekişmeli geçen mücadelede rakibine 32 mağlup olarak, final yolunda avantajı rakibine kaptırdı.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçta uzun süre dengeli giden ilk setin sonunda üstünlüğü ele geçiren İtalya temsilcisi ilk seti 2125 kazandı. İkinci sete de etkili başlayan Savino Del Bene Scandicci, ilk molaya 51 önde girdi. Molanın ardından sahne alan Nicaoletti ve Ergül, etkili set hücumlarıyla oyunda dengeyi kurdu. Mavibeyazlılar, İtalyan rakibinin tekrar öne geçmesine izin vermeyerek seti 2523 tamamlayarak beraberliği yakaladı.
Adeta sayı düellosu şeklinde başlayan üçüncü setin ortalarında 4 sayılık seri yakalayan Aydın BBSK, farkı setin sonuna kadar koruyup seti 2522 kazandı. İtalya temsilcisi dördüncü sete hızlı başlarken, Aydın BŞB'nin liberosu Eylül, sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığın ardından motivasyonunu kaybeden Aydın'ın Sultanları, rakibin etkili hücumlarına karşılık veremeyince seti 1825 kaybetti.
Son sete 22’lik beraberlik ile giren Aydın’ın Sultanları, beşinci sete 50 geride başladı. İlk teknik molaya 82 önde giren İtalyan ekip, Aydın BBSK'nın farkı kapatmasına izin vermeyince seti 1510 kazandı. Final bileti almak için önemli bir avantaj kaybdene mavibeyazlılar maçı 32 kaybetti. İtalya temsilcisi ise rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.
Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakada tribünleri dolduran Aydınlılar ise maç boyunca Sultanlara destek verdi.
Salon: Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Tomislav Popovic (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül, Güldeniz, Aslıhan, Stevenson, Nicoletti, Melis, Duygu, Ezgi, Emine, Pelin
Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite, Castillo, Napodano, Pietrini, Lubian, Bartolini, Antropova, Camera
Setler: 2125, 2523, 2522, 1825, 1015
Süre: Dk.135 (26, 32,28, 29, 19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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