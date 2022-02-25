Kuşadası Belediyesi sofrasını üniversite öğrencileriyle paylaşıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından, ‘Kara Kış Destek’ paketi kapsamında ARYA AŞ’nin Gazibeğendi tesislerinde kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verilen akşam yemeği devam ediyor. 1,5 ayı geride bırakan uygulamadan hafta içi her gün ortalama 150 üniversite öğrencisi faydalanıyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde üniversite öğrencilerine ekonomik destek vermek için başlatılan ücretsiz akşam yemeği uygulaması yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi Tesisleri’nde hafta içi 18.0020.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hazırlanıyor. Yemek mönüleri, Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman diyetisyenler tarafından üniversite öğrencilerinin dengeli beslenmeleri için ihtiyaçları olan besinler dikkate alınarak belirleniyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulama 1,5 ayı geride bıraktı. Günde ortalama 150 üniversite öğrencisinin yemek yediği uygulamada bugüne kadar yaklaşık 5 bin porsiyon yemek ikramında bulunuldu.



Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok öğrencilerin etkilendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda yaşayan tüm kesimlerin yaşadığı sorunları hafifletmek ve destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan üniversite öğrencileri bizim için çok kıymetli. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var” diye konuştu.

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