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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Tetik, hastaneye bağış yapan dernek yönetimine teşekkür etti

İHA

Başhekim Tetik, hastaneye bağış yapan dernek yönetimine teşekkür etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Nazilli Müteahhitler Derneği’nin (NAMDER) ilçe genelinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Nazilli Devlet Hastanesi’ne olan desteği karşılıksız kalmadı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Engin Tetik, hastaneye yaptığı bağış ve destekten dolayı NAMDER Başkanı Remzi Erdemci ile yönetimini ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Nazili Müteahhitler Derneği üyelerinin geçtiğimiz aylarda Nazilli Devlet Hastanesi’nde bulunan yeni yoğun bakım ünitesinin yapımı için verdiği desteğin yoğun bakım ünitesi 12 gün gibi kısa bir sürede yenilenerek hizmete açılmıştı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Engin Tetik, NAMDER Başkanı Remzi Erdemci ve yönetim kuruluna ziyaret gerçekleştirerek teşekkür plaketi verdi. Ziyarette Başhekim Tetik’in yanısıra, Başhekim Yardımcısı Necati Akkaya, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin hazır bulundu.

“Destekleriniz bizler için çok kıymetli”
Başhekim Tetik, desteklerinden dolayı Başkan Erdemci ve yönetimine teşekkür ederek, “Hastanemiz bünyesinde hizmet veren 500 metrekarelik yoğun bakım ünitemizin çok dejenere olmuş bir zemini vardı. Hem hastalar açısından hem de sağlık çalışanları açısından risk oluşturuyordu. Bu zeminin tadilatı için büyük bir bütçeye ihtiyacımız vardı. NAMDER’in desteği ile tadilata başladık ve çok kısa sürede bitirdik. Şu anda zemini gayet sağlıklı bir hale geldi. Yoğun bakımımızda Covid hastalarımız da tedavi görüyor. Şu an yoğun bakım havuzu olarak ilimizin en büyük hastanesine sahibiz. Yaklaşık 84 yatağıyla yine rekorlar kıran bir hastaneyiz. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Ne yaparsak zaten kendimize yapmış olacağız”
Sağlık için yapılacak olan her şeyde gönüllü olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade eden NAMDER Başkanı Remzi Erdemci, “Öncelikle sizlere bizleri böyle bir konuda aydınlattığınız için teşekkür ederim. Bizler öncelikle hastanelere sadece devletin katkılarıyla bir şeylerin yapılabildiğini zannediyorduk. Başhekim Yardımcınız Necati beyle temasa geçtik ve ne gerekiyorsa yapalım istedik. Geldik gördük ki gerçekten sizin bahsettiğiniz gibi zeminde basılan her yer çöküyordu. Akabinde yönetim kurulumuzla toplandık ve çok kısa sürede tadilatı bitirdik. Bu saatten sonra gerek NAMDER olarak gerekse şahsım adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her zaman elimizi taşın altına koymak için buradayız. Çünkü hepimiz buranın insanıyız. Bir gün olur biz veya bir yakınımız hastanede tedaviye muhtaç olur. Ne yaparsak zaten kendimize yapmış olacağız. Hastane hepimizin” dedi.

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