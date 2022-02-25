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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiğ süt destek ödemeleri başladı

İHA

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da faaliyet gösteren üreticilerin merakla beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. Bu kapsamda Aydın genelindeki 12 bin 859 yetiştiriciye toplam 16 milyon 538 bin 497 TL ödeme yapılacak.

Çiğ süt destek ödemeleri başladı

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın’da faaliyet gösteren üreticilerin merakla beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. Bu kapsamda Aydın genelindeki 12 bin 859 yetiştiriciye toplam 16 milyon 538 bin 497 TL ödeme yapılacak.
Ödemelerin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, paylaşımında “Bakanlığımız tarafından 2021 Yılı AğustosEylül dönemine esas Çiğ Süt Destekleme ödemeleri 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra tek parça halinde yetiştirici hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda ilimizdeki 12 bin 859 yetiştiricimize 16 milyon 538 bin 497 lira 77 kuruş ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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