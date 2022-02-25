Başkan Günel, “Maffy yaşarken sahip çıkmayanlar bari acısına saygı duysun”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Maffy yaşarken sahip çıkmayan ama vefatının ardından acısına bile saygı duymayanları şiddetle kınıyorum” dedi.



Başkan Ömer Günel, 22 Şubat’ta hayatını kaybeden dünyaca ünlü caz sanatçısı “Maffy” lakaplı Ahmet Muvaffak Falay’ın yeni bronz heykelinin kısa süre sonra tamamlanarak Kuşadası’nda hak ettiği yere yerleştirileceğinin müjdesini verdi. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada “Bizler için çok kıymetli olan Maffy’nin yaşarken kıymetini bilmeyenlerin şimdi acısına bile saygı göstermemelerini büyük bir hadsizlik olarak görüyorum. Yıllarca, bakımsız ve kırık halde bırakılmış, kime ait olduğu bile belli olmayan bir heykeli sorgulamayanlar şimdi büyük bir hadsizlik içinde kıymetli sanatçımızın cenazesi üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor“ dedi.



Maffy’nin hatırasına yakışır yeni bir bronz heykel çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sanatçımızın ölümünden 4 ay önce yeni bronz heykelinin yapımı için KUSAV ve Belediyemizin koordinasyonuyla dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil çalışmalara başlamıştı. Ben Maffy’nin son arzusu olan ‘son zamanlarını Kuşadası’nda geçirmesi’ için büyük çaba gösterdim. Rahatsızlık sürecini günbegün takip ettim. Darülşafaka’dan Kuşadası’na getirilmesi için bütün imkanları seferber ettim. Ancak Darülşafaka yetkilileri Maffy’nin sağlık durumunun seyahate uygun olmadığı gerekçesi ile buna izin vermediler. Gönül isterdi ki, sanatçımızı tanıyan ve yakınlarının görüşleri ile çok titiz bir çalışmayla yapımı devam eden yeni bronz heykeli sanatçımız hayatta iken tamamlayabilelim. Dün değerli sanatçımız Cem Sağbil, yeni bronz heykelin montajı öncesi son detaylarını sundu. 6 hafta gibi bir süre içinde yeni bronz heykel tamamlanmış olacak. Kısa bir süre sonra tamamlanacak heykeli Kuşadası kamuoyu ile birlikte belirlenecek noktaya yerleştireceğiz. Böylelikle Maffy’nin hatırasını ölümsüzleştirecek yeni bronz heykel, Kuşadası’nın kalbinde hak ettiği yeri alacak. Değerli sanatçımız hayatta iken bir gün olsun hatırını sormayanların bugün Maffy üzerinden siyaset yapması hadsizlikten başka bir şey değildir. Kentimizi ve ülkemizi tüm dünyada büyük başarılarla tanıtan Maffy bizler için unutulmaz bir değerdir Bu konuda şirazesi kaymış eleştiri peşinde olanlara tek bir çağrım var: Haddinizi bilmiyorsunuz bari saygı duymayı öğrenin.”

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