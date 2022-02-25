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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da evlenen çiftlerin sayısı arttı

İHA

Aydın'da 2021 yılı içerisinde 7 bin 795 çift evlenirken, 2 bin 911 çift ise boşandı.

Aydın’da evlenen çiftlerin sayısı arttı

Aydın’da 2021 yılı içerisinde 7 bin 795 çift evlenirken, 2 bin 911 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artarak 7 bin 795 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 561 bin 710 oldu.

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Aydın’da 2021 yılında binde 6,92 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba evlenme hızı en yüksek 26. il oldu. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı
2020 yılında Aydın’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,2 iken 2021 yılında da 28,5 oldu. Kadınlarda 2020 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 25 iken 2021 yılında 25,4 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı
Aydın’da boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,9 artarak 2 bin 911 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artarak 174 bin 85 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Aydın’da 2021 yılında binde 2,58 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba boşanma hızı en yüksek 8. il oldu. Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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