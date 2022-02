Kuşadası ve Bodrum'da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu

Fırat Akay/ BODRUM (Muğla)Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri harekatını protesto etti. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar olarak, dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan diğer yurttaşlarımız gibi endişe içindeyiz" dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile de belediye binası önünde pankart açtı.

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu, 300 üyesi olan Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplanarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik harekatına tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, önce ülkelerinde hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulundu daha sonra Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okudu. Ulusal marşların okunması sırasında bazı Ukraynalılar, gözyaşı döktü. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği üyelerine; CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı, Kuşadası Kent Konseyi Meclisi, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi.

'ÇIĞLIĞIMIZI DUYUN'

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Uzun zamandır baskı altında olan ülkemiz, sonunda Rusya tarafından işgal edilmeye başlandı. Bu bir savaştır ve devam ettiği sürece her savaşta olduğu gibi nice insanların ölümüne neden olacaktır. Ukraynalılar özgür bir ülkenin insanları olarak barış içerisinde yaşamak, baskının ve korkunun olmadığı yurdumuzda çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan diğer yurttaşlarımız gibi endişe içerisindeyiz. Dünya halklarının ve yöneticilerinin çığlığımız duymasını ve bu haksız savaşı durdurmak için ve barışı sağlamak için harekete geçmesini istiyoruz. Savaşla geçen her an yeni ölümlere ve içinden çıkılmaz bir soruna dönüşecektir" dedi.

'YAKINLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile ise Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını protesto etmek için Bodrum Belediyesi önünde pankart açtı. Aile, Ukrayna'da yaşayan yakınlarının can güvenliğinin tehlikede olduğunu ve endişe duyduklarını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Fırat Akay/ BODRUM (Muğla)-Eşber OKAYER / (KUŞADASI),

