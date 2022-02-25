Nazilli'de tefeci operasyonu; 8 şüpheli yakalandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ / (Aydın), (DHA) -AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, tefecilik, silah kaçakçılığı suçlarını işleyerek haksız kazanç elde etmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Haklarında parada sahtecilik, uyuşturucu satıcılığı, kasten yaralama, tefecilik gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheli polis ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.D. Ş.D. E.B. C.T. Z.Ü. C.D. M.O. ve E.D. isimli şüpheliler yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, silahlara ait fişekler, çok sayıda çek, senet, hesap defterleri ve 1 jandarma yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-02-25 22:57:23
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