Helikopterli baskına Aydınlı avcılardan sitem: "Biz terörist değiliz"

Aydın'da önceki gün gerçekleştirilen helikopter destekli 'kaçak av' denetimine bazı avcılar tepki gösterdi. Denetime takılan avcılardan Adnan Çetin, "Helikopter dakikalarca tepimizde dolaştı. Biz terörist değiliz, sadece aldığımız izinler ile resmi olarak avlanıyoruz" diye konuşarak, bu denetimden sonra avcılığı bıraktığını belirtti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Söke ve Didim ilçelerindeki havadan denetim gerçekleştirildi. Kara avı alanlarında helikopter destekli düzenlenen denetimlerde ekipler tespit ettikleri avcıların belge kontrolünü gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede avlanmak için bulunan avcılardan Adnan Çetin'in aracında da aramalar gerçekleştirilerek hakkında aracında bulunan ses ve yayın cihazı dolayısıyla tutanak tutuldu. Terörist muamelesi gördüklerini iddia eden avcı Adnan Çetin, "Terörist operasyonu gibi tepeden inilerek operasyon düzenlendi. Biz yeri geldiğinde çıkan yangınlara, hastalanan insanlara ve trafik kazalarına da müdahale ediyoruz. Biz düşman değiliz ve bu şekilde bir muameleyi hak etmediğimizi düşünüyorum" dedi.



"Tüm belgelerim tam ve resmi iznim vardı"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından helikopter ile düzenlenen denetime tepki gösteren Adnan Çetin, "Benim tüm belgelerim tam ve her şeyim resmi. Kaldı ki o gün ördek avı için yetkili mercilerden aldığım avlanma izin belgem de mevcuttu. Jandarma ekibi helikopter ile yanımıza inerek aracımda arama izni göstermeden arama yaptı. O esnada daha avlanmaya dahi başlamamıştım. Tüfeklerim ve tüm malzemelerim kılıflarının içerisindeydi. Tek tek hepsini çıkartıp incelediler. Aracımda bulunan ses ve yayın aracı nedeniyle bana tutanak tutuldu. Tutanağın tutulmasına hak veriyorum ancak yaklaşık 1 saat boyunca iş ve işlemlerim ile ilgilendikleri sırada 1520 metre yükseğimizde helikopter sürekli olarak döndü durdu. Bu yakıtlar bizim vergilerimizle alınıyor. Drone ve benzeri gibi hava araçları ile denetim yapsalar gene anlaşılabilir. Ancak avcı için koca helikopterin havalanarak denetim yapması bence garip. Biz terörist değiliz. Sadece devlet tarafından belirlenen süreler içerisinde yasal olarak belgelerimizi tamamlayıp, gerekli izinleri alıp avcılık yapıyoruz" dedi.



"Tüfeklerimi sattım, avcılığı bıraktım"

Av sporunu 25 yıldır da resmi olarak yaptığını belirten Çetin, "Biz avcıysak bir düşman değiliz. Her şeyden öte insanız. Avlanmak için şehir dışına da gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde yangın, trafik kazası ya da yardıma ihtiyacı olan bir insan veya hayvan gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Bize yapılan bu müdahale garibimize gitti ve olaydan sonra tüfeklerimi sattım avcılığı bıraktım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.