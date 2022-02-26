Işıklar Mahallesi'nde yollar yenileniyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Işıklar Mahallesi'nde istinat duvarlarından sonra deforme olan mevcut yollar da yenilendi. Şehrin her noktasında hizmet seferberliğini sürdüren Nazilli Belediyesi kırsal mahallelerde tespit edilen eksikleri gidermeye devam ediyor.



Mahalle içinde güvenlik amaçlı yapılan istinat duvarlarından sonra, toprak kaymalarından dolayı oluşan birikintiler, çökmeler, mahallenin bulunduğu alandaki coğrafi konumu ve kış aylarındaki yağışlar nedeni ile oluşan su birikintileriyle deforme olan yollar yenilendi.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mahalle içindeki mevcut yollarda ön çalışma olarak deforme olan eski parke taşlarını sökerek, tesviyesini gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yolların parke taşı döşemesi ivedilikle gerçekleştirildi.



Işıklar mahallesinde 50 yıldır yapılmayan hizmetlerin bir bir gerçekleşmesi ve geçici değil kendi tabirleri ile ömürlük çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden mahalle sakinleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Mahalle içerisinde 11 ayrı noktada yapılan istinat duvarlarının hemen ardından mahalle içindeki yollarda çalışmaların başlatıldığını belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut; “Yollarımız köyümüzün bulunduğu coğrafi konumdan dolayı kötü durumda idi İstinat duvarlarımızın tamamlanmasının hemen ardından mahalle içindeki yollarımızın yapılması ile evlerin içine giren su taşkınlarından kurtulmuş olduk. Bu arada yollarımızda genişledi. Vatandaşlarımız araçları ile daha rahat geçişler sağlayabilecekler. Mahallemizde yapılan tüm çalışmalardan dolayı öncelikle Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a daire müdürlerimize ve burada emeği geçen tüm çalışanlara mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



Nazilli’de hizmet götürülmedik tek bir sokak kalmayana kadar çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Mahallelerimizde ihtiyaç önceliğine göre eksiklerini belirleyip gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Işıklar mahallemizin bu güne dek birikmiş tüm problemlerinin bir kısmını halledebildik. Mahallemizin 11 ayrı noktasında toplamda 1200 metre küplük istinat duvarı inşasından sonra deforme olmuş sıkıntılı yollarının yenilemesini gerçekleştirdik. Toplamda 6 bin m2 parke taşı döşemesi yapılan mahallemize daha konforlu ve estetik yollar kazandırdık. Vatandaşlarımızın İyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Sonuçta insan yaşamının var olduğu her yerde ihtiyaçlar doğuyor ve o ihtiyaçları da bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Mesai kavramı gözetmeden çalışan ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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