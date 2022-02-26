Nazilli Belediyespor evinde galibiyet arıyor

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Nazilli Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mehmet Şükrü Közcü düdük çalacak. Teknik direktör Ayhan Yıldız son derece kritik bir maça çıkacaklarını ve sahadan 3 puanla ayırılıp yeniden tırmanışa geçeceklerini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli

2022-02-26 11:57:15



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