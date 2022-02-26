Söke’de MHP’nin “Adım adım 2023” aydınlanma toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan “Adım adım 2023” programı kapsamında ilçe ilçe aydınlanma toplantısı Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirildi. 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıda; bir sonraki genel seçimlerde, MHP’nin meclis içindeki milletvekili sayısının tarihte görülmemiş oranda arttırılması gerektiğinin vurgusu yapıldı.

Söke Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda MHP il ve ilçe yöneticileri, Cumhur ittifakı ortağı Ak Parti İlçe yönetimi, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililer bir araya geldi.

Toplantıya MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Başkanı Ömer Akalın, AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, çevre ilçelerin MHP’li İlçe ve belediye başkanları da katıldı.

Toplantıda MYK üyeleri Yavuz Tellioğlu, Turan Şener, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Dr. Bahardır Bumin Özarslan konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıda açılış konuşmasını MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yaptı. 2023 ’e büyük bir hassasiyetle hazırlık yaptıklarını belirterek konuşmasına başlayan Haluk Alıcık; “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere gücümüzü arttırarak çalışıyoruz. Bugüne kadar hemşehrilik biliciyle vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül birliğini daha da güçlendireceğiz. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız” dedi.

Önce bölge istişare toplantılarıyla, ardından 81 il merkezinde devam eden ziyaretlerin, adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlanma toplantılarıyla devam ettiğini belirten MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu konuşmasında; MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna açıkladığı 5 stratejik hedefle ilgili bilgiler verdi. Tellioğlu, “Bu stratejik hedefler; Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin devamı ve güçlenmesi, 2023 Milletvekilli seçimlerinde MHP Milletvekili sayısının tarihi oranda artırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekraren ve açık ara farkla seçilmesini sağlamak, terörle mücadelenin devamını kararlılıkla sağlamak, yerli ve milli ekonominin oluşturulması ve son olarak da yeni anayasa sürecidir” dedi.

MYK Üyesi Turan Şener ise konuşmasında; Millet ittifakı’nın 6’sı bir araya getirilmiş, dışardan sufleleri verilen bir yapı olduğunu söyledi. Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi ile çok ciddi bir yol ayrımına girdiğini, 15 Temmuz’dan sonra Millet’in kendilerine vatanseverlerin bir araya gelerek memleketi tez elden ayağa kaldırın mesajı verdiğini dile getirdi. MYK Üyesi Turan Şener; MHP’nin bu mesajı çok net aldığını ve bu ilkelerle hareket ettiğini söyledi.

Toplantıda son konuşmayı MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Dr. Bahardır Bumin Özarslan yaptı.

Türkiye’de son 6.5 yıldır yaşanan olaylar zincirine dikkat çeken Dr. Bahardır Bumin Özarslan; “Son 6.5 yıldır yaşanılan tarihi olaylar, normalde 4050 senelik bir süreçte meydana gelirken; sanki sıkıştırılmış gibi hepsini bir anda yaşıyoruz. Milat olarak değerlendirdiğimiz ilk olarak hain darbe girişimi ile ülkemizi bölmek istediler. Darbe günü olan olaylarda ve sonraki süreçte Genel Başkanımızın yaptıklarını iyi anlamamız gerekiyor. Devletin önemli organları baskı altındayken, genel başkanımızın ‘hükümetin ve milletimizin yanındayız’ demesi büyük bir gelişmedir” dedi. MYK Üyesi Dr. Bahardır Bumin Özarslan konuşmasında muhalefet partisi CHP ve icraatlarını da eleştiri yağmuruna tuttu.

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