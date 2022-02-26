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Yunanistan açıklarında yanan feribotta bulunan Aydınlı tır şoföründen halen haber yok Acılı aile yetkililerden yardım istedi

İHA

Yunanistan açıklarında yanan feribotta bulunan Aydınlı tır şoföründen halen haber yok Acılı aile yetkililerden yardım istedi

Yunanistan açıklarında 18 Şubat Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kayıp olan Aydınlı Mehmet Çakır’ın ailesi 9 gündür yetkililerden haber bekliyor. Bugüne kadar çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen kayıp olan Mehmet Çakır ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirten kardeşleri, “Ölü ya da diri, kardeşimizi bize teslim etsinler. 9 gündür çaresizce bekliyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.
18 Şubat Cuma günü Yunanistan açıklarında, İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta yangın çıkmış, yangında kayıp olan 11 kişiden birinin de Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu öğrenilmişti. O günden bu yana ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır’a ulaşamayan ailesi, 9 gündür haber beklediklerini söylediler. Kendi imkanları ile Yunanistan’a kadar arayıp sormadıkları hiçbir yer kalmadığını ancak kardeşi Mehmet Çakır’dan bir türlü haber alamadıklarını belirten Yeşim Gür, çok zor günler yaşadıklarını söyledi.
Feribottaki yangın haberini aldıkları günden bu yanan Mehmet Çakır’ın Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki evlerinde umutla süren bekleyiş yerine gerilime bıraktı. Günlerdir gelecek müjdeli bir haber ümidiyle bekleyen aile fertleri, artık umutlarının tükenmek üzere olduğunu belirterek, “Biz kendi imkanlarımızla her yolu denedik, ancak kimseden bir cevap alamıyoruz. Ne olur yetkililer bir haber ulaştırsın. Çocuğumuz yaşıyorsa kendisini, eğer öldü ise ölüsünü getirsinler. Çok çaresiziz” diye konuştular.

“Ölü veya diri çocuğumuzu bekliyoruz”
Köylülerin gece gündüz yalnız bırakmadığı Mehmet Çakır’ın kardeşlerinden Yeşim Gür, “Biz geminin yandığını televizyondan öğrendik. Gördüğümüz insanları hep kardeşimdir dedik. Ertesi gün oldu firmayı aradık. ‘Bizim bilgimiz yok’ dediler. Milletvekillerimiz de geliyorlar ‘geçmiş olsun’ deyip gidiyorlar. Ardından haber vermiyorlar. Bize neden haber vermiyorlar. 8 gün oldu bekliyoruz” diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.
Mehmet Çakır’ın diğer yengeleri Ülkü Kun ve Jale Kun ise çok zor bir dönem yaşadıklarını ve çocuklardan yardım alarak Yunan televizyon ve internet sitelerinden haber almaya çalıştıklarını belirterek, “Bizim çocuğumuz ölü ya da diri getirsinler. Küçücük çocuklar kendi imkanları ile Yunan kanallarına girip haber araştırıyor. Yetkililer ne olur bizim çocuğumuzu bulup getirsinler. Öldü ise Allah’ın emri. Biz ölü veya diri çocuğumuzu bekliyoruz. Biz köylü insanlarız nereye kadar ulaşabiliriz. Bizi hiç kimse bilgilendirmiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Milletvekillerimizden yardım bekliyoruz” diyerek yangından sonra kayıp olan Mehmet Çakır’ın en son arkadaşları ile yemek yiyip film izlemek üzere kullandığı tıra geçtiği bilgisine ulaştıklarını başka hiçbir bilgiye ulamadıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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