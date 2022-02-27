Başkan Atabay, Türkiye'yi gururlandıran şampiyonu tebrik etti

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Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 'Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Milli Sporcu İbrahim Çolak'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.



Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na Milli Sporcu İbrahim Çolak damga vurdu. Başarılı sporcu, halka aletinde 14 bin 733 puan elde ederek şampiyon oldu ve altın madalyaya Türkiye'ye getirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Milli Sporcu Çolak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Atabay, "Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz İbrahim Çolak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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