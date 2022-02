Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, "Kuyucak, sporsal faaliyetlerin en güzel örneklerini sergiliyor" Belediye Başkanı Ertürk, Kurtuluşspor takımı ile bir araya geldi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kurtuluşspor kadrosu ve teknik adamları ile Pamukören Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Belediye Başkanı Ertürk, "Kuyucak, sporsal faaliyetlerin en güzel örneklerini sergiliyor" dedi.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kurtuluşspor takım oyuncuları ve teknik kadrosu ile sohbet etti. Kuyucak Belediyesi olarak genç sporcular için her türlü imkanı sağladıklarını söyleyen Başkan Ertürk, sporun sadece bedensel ve fiziksel olması yanı sıra centilmenlik, dostluk ve arkadaşlık içerisinde yapılmasının gerektiğini belirtti.



Kuyucak Belediyesi olarak spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Başkanı Ertürk, “Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri içerinde voleybol, tenis, futbol, basketbol, güreş, hentbol, yüzme gibi birçok spor dalında yaklaşık 500 lisanslı oyuncu barındırıyor. Sizler şu an çok şanslısınız ve her yerde spor yapabilmeniz için sosyal tesislerimiz var. Belediye olarak yaptığımız tüm projelerin içerisinde siz gençlerin de olmasını istiyoruz. Asıl amacımız ülkesini, ailesini, küçüklerini seven ve büyüklerine saygılı sporcular yetiştirmek. Maç kazandınız veya kaybettiniz önemli değil. Mahallemizin futbol takımlarında oynayarak sizler küçük çocuklara çok güzel örnek oluyorsunuz. Gençlerimizin içerisinden yetenekli olanları seçip onları ileriye taşımak, dünya çapında ve ülke çapında büyük birer sporcu olmalarını sağlamak istiyoruz. Kuyucak sporsal faaliyetlerin en güzel örneklerini sergilemekte. Kuyucak sporsal faaliyetlerin en güzel örneklerini sergilemekte ve biz sizlerin her zaman yanınızdayız” diye konuşarak oyunculara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.