Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-0

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Aykut Yılmaz (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) Doğan (xx) (Dk. 86 Hayrullah), Ömer Alp (xxx), Galip (xx), Yiğit (x) (Dk. 53 Ozan x), Özcan (xx), Serkan (xx) (Dk. 74 Muhammet x), Mehmet (xx), Atakan (xxx), Ali (xxx) (Dk. 85 Turgut Doğan), Murat (xx) (Dk. 85 Mustafa)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Mustafa (x) Fahrettin (xx), Tayfun Sabri (x), Tolga (x) (Dk. 46 Sefa x), Ender (xx), Ahmet (x) (Dk. 68 Sercan x), Metin (xx), Çağrı (x) (Dk. 81 Baran), Fatih (xx), Erdem (x), Mehmet Burak (xx) (Dk. 73 Bozan x)

GOLLER: Dk. 29 Murat, Dk. 90 Mustafa (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Murat, Özcan, Serkan (Kuşadasıspor), Tayfun Sabri (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Kuşadasıspor evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Kuşadasıspor mücadelenin 29'uncu dakikasında Murat'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün noktaladı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Mustafa Kuşadasıspor'u rahatlattı: 2-0.

Bu sonuçla Ege ekibi 35 puana yükselip Play-Off için umutlandı. Darıca Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-02-27 15:20:08



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