Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3

AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Serhat Semiz (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xx), Güldeniz (xx), Stevenson (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Berra (x), Emine (x), Duygu (x)
FENERBAHÇE OPET: Meliha (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Fedorovtseva (xxx), Beliz (xxx), Vargas (xxx), Gizem (xxx), Cansu (xx)
SETLER: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25
SÜRE: 105 dakika (27, 25, 29, 24)
Misli.com Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ilk 4 yarışında hata yapmadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-23, 21-25 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe 48 puan ulaşırken, Aydın temsilcisi 25 puanda kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-02-27 17:03:07
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