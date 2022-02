EKODOSD’tan “Tarihi eserlerin korunması” çağrısı

Aydın’da faaliyet gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, zeytinlik alanların içerisinde bulunan Miletos mermer ocaklarının geçmişte bilinçsizce açılan yollar sebebiyle tahrip olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bilgilendirilmesi ve tarihi eserlerin korunması çağrısında bulundu.



Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Miletos mermer ocağı oldu. Didim’deki Apollon tapınağı buradan çıkarılan mermerler ile yapılırken, doğaseverler Milet şehrinin mermer ocaklarına, zeytinlikler arasından bir yürüyüş gerçekleştirdi. Zeytinliklerin içerisinde Bafa Gölü’nün güneyinde bulunan Miletos mermer ocağını gezen Aydınlı doğaseverler, geçmişte bilinçsizce açılan yollar ile tahrip olan sütunları inceledi.



Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Doğal ve kültürel değerler açısından Türkiye’nin en önemli göllerinden biri olan Bafa’nın güney kıyılarında, Latmos’un eşsiz manzarası eşliğinde bir etkinlik düzenledik. Bafa Gölü’nün güneydoğu bölgesinde görülmeye değer en etkileyici alanlardan biri olan Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’un keşfettiği Miletos mermer ocakları rotamızın ilk durağıydı. Antik Dönem’in en büyük yapılarından biri olan Didyma’daki Apollon Tapınağı’nın yapımında kullanılan sütun kasnakları, arşitrav gibi yapı elamanlarının hazırlandığı ocaklarda incelemeler yaptık. Rehberimiz Hakan Bahçecioğlu tarafından bölgenin genel bilgilendirilmesi yapıldı. Bafa Gölü henüz Ege Denizi’nin bir körfeziyken, Miletos mermer ocaklarında işlenen yapı elemanlarının, kızaklarla deniz kıyısına getirildiği, Geç Antik Dönem yerleşmesi olan İoniapolis limanından gemilere yüklenerek, bugün Didim Mavişehir’de bulunan Panormos limanına taşınıp, öküzlerle Didyma Apollon Tapınağı’na getirilerek inşa edildiği anlatıldı. Yapı belgelerine göre, arazi koşulları, taş kırma, ilk yontmalar, çalışma artığı taşların tasfiyesi, nakil yolunun yapım ve onarımı, tekneyle taşıma gibi her safhasının büyük zahmet ve teknik isteyen bu çalışmaların, aynı zamanda çok yüksek maliyetlerle karşılandığı belirtildi. Buna rağmen tapınağın tam olarak tamamlanamadığı söylendi. Bir dönemin tarihinde önemli yeri olan Miletos mermer ocakları, zeytin ağaçları içinde yer almaktadır. Geçmiş yıllarda geleneksel usullerle toplanan zeytinlerin taşınması eşeklerle yapılmaktaydı. Bu zahmetli bir iş olduğundan, zeytin çuvallarının traktörlerle taşınması için yeni yollar açılmış. Ancak yol açılırken gerekli hassasiyet gösterilmediğinden bazı sütun kasnaklarına zarar verilmiş. Buradaki yapılar turizme kazandırılabilecek bir dönemi yansıtan kültürel miraslarımızdır. Aynı zamanda arkeoloji ve mimarlık mühendislik fakültesi öğrencilerine kendi uzmanlık alanlarında çok güzel örnekler sunabilecek önemli verilerdir. Bunların korunması için öncelikle yerel halkın bilgilendirilmesi ve ilgili kurumların da gerekli çalışmaları yapması gerekir” dedi.

