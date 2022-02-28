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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci

DHA

Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci


Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet yüzü gören Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Puanını 35'e yükseltip Play-Off için yeniden umutlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Ataman da galibiyetle çalıştı. Ataman, "Rakibimiz karşısında sahaya iyi bir oyun koyduk. İlk yarıda bulduğumuz golden sonra da kazanma isteğimiz maç sonuna kadar devam etti. Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ancak son dönemde şansızlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyordu. Darıca Gençlerbirliği galibiyetinin bizim için dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Haftaya deplasmanda karşılaşacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü'nü de yenip 2'de 2 yapmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-02-28 12:10:21

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