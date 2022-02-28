Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Tarım ürünleri başta olmak üzere yaptığı ihracatlar ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Aydın’da, Ocak ayı içerisinde ihracat yüzde 37,67 ithalat ise yüzde 28,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artarak 85 milyon 200 bin dolar, ithalat ise yüzde 28,1 artarak 30 milyon 823 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 29. sırada yer aldı.



İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 74,30 ile 63 milyon 306 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 22,27 ile 18 milyon 975 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,43 ile 2 milyon 919 bin dolar oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 86,93 ile 26 milyon 794 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 11,37 ile 3 milyon 506 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,67 ile 515 bin dolar oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu

2022 yılı Ocak ayında Aydın’dan en fazla ihracat İspanya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 10 milyon 298 bin dolar olarak gerçekleşti. İspanya’yı 7 milyon 578 bin dolar ile ABD ve 7 milyon 215 bin dolar ile Almanya izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2022 yılı Ocak ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 17 milyon 443 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 2 milyon 71 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 550 bin dolar ile Ukrayna izledi.

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