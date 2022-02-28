AK Parti İl Başkanı Özmen; "28 Şubat; vesayetin ve antidemokratikliğin ismi olarak tarihe geçmiştir"

Aydın'da AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından '28 Şubat post modern darbesi' ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir" dedi.



28 Şubat 1997 yılında sözde 'demokrasiye balans ayarı' adı altında gerçekleştirilen post modern darbenin 25. yıl dönümünde AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenledi. AK Parti Aydın İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen açıklamada konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 28 Şubat sürecinin milletin inancına ve iradesine yapılan fiili bir darbe olduğunu belirterek, "25. yılını geride bırakan ve 'postmodern' darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat’ta sözde irtica tehdidi ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekün Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat post modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır" dedi.



"28 Şubat sürecinin en büyük mağdurları kadınlar ve genç kızlar oldu"

Karanlık sürecin en büyük mağdurlarının kadınlar ve genç kızlar olduğunu ifade eden Özmen, "Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir" diye konuştu.



"28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız"

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu belirten Özmen, "28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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