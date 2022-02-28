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Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İHA

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21 Şubat 202228 Şubat 2022 tarihleri arasında 65 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı ve 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 71,58 gram Kubar esrar, 328,58 gram Metamfetamin, 128 adet Sentetik ecza, 21,71 gram Eroin ve 10 adet Extacy, 0,70 gram Sentetik kannabinoid, 3 gram Kenevir tohumu ve 14.32 gram diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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