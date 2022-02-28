Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21 Şubat 202228 Şubat 2022 tarihleri arasında 65 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı ve 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 71,58 gram Kubar esrar, 328,58 gram Metamfetamin, 128 adet Sentetik ecza, 21,71 gram Eroin ve 10 adet Extacy, 0,70 gram Sentetik kannabinoid, 3 gram Kenevir tohumu ve 14.32 gram diğer uyuşturucular ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.