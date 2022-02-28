Nazilli Belediyesi İsabeyli’de çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan iyi su deposu çevresinde istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.



Kentin ivedi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde iyi su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen deponun çevresine istinat duvarı yapım faaliyetlerine başladı. Fevzi Çakmak Caddesi, 4028 Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan 3 cepheli deponun etrafına ocak taşı döken ekipler, harçlı istinat duvarı ile bölgenin daha güvenli hale gelmesini sağlayacak.



Nazilli Belediyesi olarak şehrin dört bir yanında eş zamanlı çalışmaların sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Saha ekiplerimizin incelemeleri ve hazırladığımız program çerçevesinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. İsabeyli Mahallemizin iyi su ihtiyacının karşılandığı bu noktanın daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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