Aydın Valisi Aksoy'un 'Yeşilay Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla' bir mesaj yayımladı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yeşilay'ın 5 Mart 1920'de İstanbul'da 'Hilali Ahdar' adıyla kurulduğu ve 1 7 Mart tarihleri arasında ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlandığı belirterek, "Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur. Madde bağımlılığı, tüm dünya için ortak bir sorundur. Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir. Sağlıksız nesillerin hayatta başarı şansı azdır. İnsanların uzun, mutlu, başarılı ve faydalı bir ömür geçirebilmeleri fiziken ve ruhen sağlıklı olmalarına bağlıdır" dedi.



Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların aile bağlarını zayıflattığı, sevgiyi yok ettiği ve manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırdığını kaydeden Vali Aksoy, "Toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar, ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin sağlığını korumak, bağımlı bireyleri bağımlılıktan kurtarmak maksadıyla kurum ve kuruluşlarımızın verdiği mücadele ile birlikte vatandaşlarımızın bilinçli olması da önem arz etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçli bir şekilde yetiştirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturalım ve toplumumuzda bağımlılıkların azalmasını sağlayalım. Herhangi bir bağımlılığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) Yeşilay personeli tarafından sunulmaktadır. Bu vesileyle, Yeşilay Haftasını kutluyor; bağımlılıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza bağımlılıktan uzak mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.