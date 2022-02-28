Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bina girişlerindeki doğalgaz borularının bakır kısımlarını çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bina girişlerindeki doğalgaz borularında yer alan bakır çubukların çalınması olayı ile ilgili Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi E.A. yakalanırken, çaldığı malzemeler de ele geçirilirken, hırsızlık malzemelerini satın alan iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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