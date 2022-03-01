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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

İHA

Aydın'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın’daki final maçları ile tamamlandı.

Ülke genelinde düzenlenen ve Aydın’da 37 takım ve 407 sporcunun katılımı ile on gün boyunca süren 'Mahallede Maç Var Turnuvası' final etabı müsabakaları, Aydın Yıldız Spor Tesisleri halı sahasında takımların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadeleleri ile sona erdi. Büyük heyecan ve dostluk içerisinde oynanan turnuva sonunda; erkeklerde AYTO Cüneyt Doğruer Spor Kulübü, kızlarda Aydın Gençlik Spor turnuvayı birincilikle bitirmeyi başardı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım ve Yıldızspor başkanı Kaya Özcan tarafından verildi. Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından, Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan’a 'Mahallede Maç Var' 23 Nisan Futbol Turnuvası’na desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Final karşılaşmasının TBMM’de yapılması planlanan 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var Turnuvası' etkinliğinin grup müsabakası maçları, 1420 Mart tarihlerinde Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının katılımlarıyla Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turnuva sonucunda öğrencileri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu “Spor sevgisi olan 1113 yaş grubu sporcuların katıldığı 'Mahallede Maç Var' futbol turnuvamız hem sporcularımızın kaynaşması açısından hem de pandemiden sonra sporcularımızın eğlenceli zaman geçirmeleri açısından ekstradan moral oldu. Bugün sona eren 'Mahallede Maç Var' futbol turnuvası etkinliğinde tüm sporcularımızın ve velilerinin keyifli, heyecanlı vakit geçirdiklerine inanıyorum. Bu vesileyle katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, 1420 Mart tarihlerinde Aydın’da gerçekleşecek grup müsabakası maçlarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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