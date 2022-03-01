Didim’e beş yeni halı saha için ilk adım atıldı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Didim’e 5 adet halı sahanın yapılması için ihaleye çıkıldı. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ihalenin yapılmasının ardından 6 ay içerisinde sahaların tamamlanacağını belirtti.

Didim’de belirlenen 5 ayrı noktaya yapılacak olan sentetik halı sahalar için ihaleye çıkıldı. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığınca yapılacak ihale kapsamında Didim’e yapılacak halı sahalarla ilgili bilgiler veren AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı “Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ziyaretimiz ve halı saha taleplerimizi iletmemizin ardından bu kapsamda YİKOB kapsamında sahalar yapılmaya başlanacak. İlçemizde Balat, Akyeniköy, Yenihisar Anadolu Lisesi, Valiler İlkokulu ile İlçe Gençlik spor müdürlüğümüzün yanındaki boş alan olmak üzere 5 ayrı bölgeye halı sahalar yapılacak. 5 sahanın ihale bedeli toplam 4 milyon TL’ye yakın; 2 Martta ihalesi yapılacak. İhalenin tamamlanmasının ardından 6 ay içerisinde sahaların teslim edilmesini bekliyoruz. İlçemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin spor tesislerinden faydalanması adına yapılan bu adımların devamı gelecek. Bu noktada bizlere desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”dedi.

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