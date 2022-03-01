Aydın’ın eğitimi değerlendirildi

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Birim amirlerinin katıldığı toplantıda Okumuş, eğitim öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.



Toplantı ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş, birim amirleri ile eğitim öğretim çalışmalarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Müdürümüz Seyfullah Okumuş'un başkanlığında yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız ile İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz katıldı. İlimizde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda müdürlüğümüzce yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

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