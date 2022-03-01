Aydın, Avrupa'da final için rövanşa çıkıyor

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

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AYDIN, (DHA)CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda final için rövanş mücadelesine çıkacak. PalaRiadoli Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya) hakem ikilisi yönetecek. Rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde aynı kupada 2019'dan sonra adını ikinci kez finale yazdıracak Aydın temsilcisinin 3-2'lik skor üstünlüğü sağlaması durumunda finale yükselecek takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-03-01 11:26:46



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