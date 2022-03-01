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Didim'de 'Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi açıldı

İHA

Sanatçı Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi, Didim Gençlik Merkezi'nde vatandaşla buluştu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Didim'de 'Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi açıldı

Sanatçı Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi, Didim Gençlik Merkezi'nde vatandaşla buluştu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin bir yenisi Didim Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) vatandaşlarla buluştu. Sanatçı Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı ve Çanakkale Savaşı'ndan kalan yüzlerce eserin yer aldığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi, DİGEM'de vatandaşların beğenisine sunuldu. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılına sayılı günler kala Didim'e gelen anlamlı serginin açılış törenine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur' sözleriyle eleştirerek, "Maalesef savaşlar yaşanıyor. 1915'lerden bahsediyoruz fakat 2022 senesinde çok yakınımızdaki bir coğrafyada yaşananları görüyoruz. Sebebi ne olursa olsun bir insanlık dramı oluşturmak yanlıştır. Maalesef insanların masada anlaşamadıklarını sahada kocaman tanklarla, uçaklarla çözmeye çalıştığını görüyoruz. Vatanı savunmak ise tabii ki çok önemli, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi, 'Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.', bunu hayatının çok büyük bölümünü savaşlarda geçirmiş, eğitimini askeriyeye adamış bir insan söylemiş. Fakat bilgisiz, eğitimsiz insanlar sudan sebepler yüzünden savaşlara neden olabiliyorlar. Bu sergiye de yaşananları görmeleri için özellikle öğrencilerimiz gelecek. Ben Cengiz Bey'e bu kadar güzel bir sergiyi hazırladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi ile ilk kez vatandaşlarla buluşan Didim Gençlik Merkezi'nin açılışının da kısa zaman içerisinde yapılacağını belirten Başkan Atabay, "Bu tesisimizin açılışını henüz yapmadık, bu kadar güzel bir sergiyi burada ağırlamak istedik yalnızca. Burayı bitiriyoruz ve bu tesisi Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimiz tarafından kullanılması için hazırlıyoruz. Burası bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor çünkü burada gençlerimiz her türlü yeteneklerini tespit edebilecek ve geliştirebilecek. Burada aynı zamanda uzman isimlerde gençlere yardımcı olacak, bizler de gerekli kurumlar ile iş birliği içerisinde olacağız. Nitelikli tesisleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz, çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" diye konuştu.

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