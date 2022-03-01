Aydın'da zirai don bekleniyor

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Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın'ın doğu ilçeleri için zirai don uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Önümüzdeki 4 gün süresince, Aydın’ın doğu ilçelerinde gece sıcaklıklarının yer yer 0 derecenin altına inerek hafif şiddette zirai don beklenmesi ve bölgede ağaçların tomurcuklanmaya başlaması sebebiyle don zararı oluşabileceği değerlendirildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı çiftçilerimizin ve zirai faaliyette bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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