Köşk Belediyesi’nden doğalgaz müjdesi Başkan Güler; “Doğalgaz hattı çalışmaları başladı”

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede hizmete sunulacak olan doğalgazın nakil hattı çalışmalarının başladığını duyurdu.



2021 yılında Köşk Belediyesi tarafından alınan meclis kararı doğrultusunda yetkili firma ile protokol imzalayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, devam eden nakil hattı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Güler, “Doğalgaz nakil hattı çalışmaları başladı. İmzaladığımız protokol çerçevesinde başlatılan doğalgaz nakil hattı çalışmaları ve dağıtım süreci hakkında bilgiler aldık. Yapılan plan doğrultusunda önümüzdeki kış kademeli olarak ilçemizi doğalgaza kavuşturmayı hedefliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Köşk Belediyesi olarak hemşehrilerimizin refahı ve daha müreffeh bir Köşk için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmetin Köşkümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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