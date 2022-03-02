Hırsızlardan bıkan şahıs, motosikletini musalla taşına park etti

Aydın’da hırsızlardan bıkan bir sürücü motosikletini musalla taşına park etti. Motosiklet sürücüsünün bu parkı, “Sonunuz burası olacak, o zaman ben de hakkımı helal etmeyeceğim” şeklinde yorumlandı.

Efeler ilçesinde yaşayan bir vatandaş motosikletini merkezde bulunan bir caminin musalla taşına park edince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Adeta motorunu son durağa park eden sürücünün bu eylemi ile hırsızlara mesaj vermek istediği öğrenilirken, bazı vatandaşlar da durumu “Motosiklet son durağına gelmiş” şeklinde yorumladı.

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