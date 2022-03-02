Sökeli Pedegog Eğitimci Kaya, 'İyi anne-baba' olabilmenin şartlarını kaleme aldı

Söke’de Psikolojik Danışman ve Pedegog Güven Kaya, mesleki deneyim ve gözlemlerini bir kitapta topladı. Pedegog Güven Kaya’nın ‘İyi Anne Baba Olmak’ adlı kitabı yayınlandı. Ebeveynlerin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için bilgiler içeren kitap, yayınlanır yayınlanmaz ilgi görmeye başladı.

Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olan Güven Kaya, daha sonra Çocuk Gelişi Bölümü'nde eğitim yaptı. Söke’de psikolojik danışmanlık yapan Güven Kaya; danışanları ve çocuklarda görülen davranış problemlerinin sebeplerini değerlendirirken, gözlemlerini bir kitapta toplamaya karar verdiğini dile getirdi.

Anne babaların yanlış bildiği uygulamalar sonucunda çocuklarda telafisi olmayan olumsuz davranışların oluştuğunu belirten Güven Kaya; “İnsanların bu konuda bilgi ve farkındalığını arttırmak amacıyla ‘İyi Anne Baba Olmak’ adında bir kitap yazdım. Aslında kötü anne babalık yok. Farkında olmayan veya bilgi sahibi olmayan anne ve babalar var. Bu anlamda ‘iyi annebaba’ çocuk yetiştirme konusunda çağın gerekliliği olan doğru bilgileri aktarabilen, deneyim sahibi olabilen anne babalardır. Ebveynleri bilgilendirmek için kitap yazdım. İnşallah ulaşabildiğim herkese faydalı olurum” dedi.

Söke ve Kuşadası’nda bazı kitap evleri ile internet üzerinden satış sitelerinde kitabının yer lamaya başladığını belirten Sökeli Pedegog Güven Kaya; “Yakında tüm internet mağazalarında yer alacak. Çok yeni olmasına rağmen ilgi oldukça iyi ve memnuniyet verici” diye konuştu.

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