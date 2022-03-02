Ambulansları kaza yapan 112 ekipleri, vakaya koşarak yetiştiler Sağlık ekiplerinin fedakarlığı takdir topladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir ihbara giden 112 Acil Servis ekibi, ambulans kaza yapınca vakaya koşarak gidip yetiştiler. Adeta kazayı unutan ekipler, gerekli ekipmanlarını yanına alarak hastaya koşarken, ekiplerin fedakarca davranışı ise takdir topladı.

Aydın’da sağlık görevlilerin meslek aşkı takdir topladı. Köşk 1 no'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan sağlık ekipleri 6 Eylül Mahallesi’ndeki yaşlı, yatalak ve aynı zamanda yüksek ateş sebebi ile covid şüphesi olan hasta için yola çıktı. Kısa sürede hastaya ulaşmaya çalışan ekibi taşıyan ambulansa ara sokaktan çıkan bir araç çarptı. Ambulans hareket kabiliyetini kaybedince vakanın olduğu adrese yaklaşan 112 ekipleri bu defa ambulans içerisindeki gerekli tıbbi ekipmanları sırtlayıp koşarak hastaya ulaştı. Hastaya ilk müdahaleyi yapan ekipler, evde ilk müdahalesini yaptıkları hastayı Atatürk Devlet Hastanesi'ne naklettiler.

Köşk 1 no'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan Paramedik Hakan Döner, Acil Tıp Teknisyenleri Mehmet Sıtkı Cantürk ve Emin Yavaş’ın örnek davranışları ise hem takdir topladı hem de meslek aşklarını gözler önüne serdi.

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