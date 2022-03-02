Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ege Denizi’nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa), Güney Ege’de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, açıklarında ise yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 3 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.